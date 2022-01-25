Динамо и испанская Мурсия проводят третий спарринг киевлян в 2022 году. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Динамо продолжает подготовку к возобновлению УПЛ 2021/22 поединком против одного из лидеров своей группы 4 дивизиона чемпионата Испании. Ранее киевляне победили люксембургский клуб и середняка той же испанской лиги. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мурсия на "Футбол 24" в этой новости, стартует в 18:00. Следующий спарринг команда Луческу предварительно должна провести против норвежского Буде-Глимт 27 января в 11:00 по Киеву.

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