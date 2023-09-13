"Мы готовимся к возобновлению чемпионата. В следующий понедельник (18 сентября, – прим.) принимаем Ворсклу.

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Мы отстаем от Шахтера на 8 очков, но с тремя матчами в запасе можем выйти в лидеры.

Я вернулся в Киев после нескольких дней в родном Бухаресте. Мы тренируемся в безопасной части города, где нет риска бомб или боев", – цитирует Луческу Tuttosport.

Напомним, после 3-х матчей Динамо набрало 6 очков и идет в турнирной таблице УПЛ на 10-й строчке (имея 3 матча в запасе). Лидирует с 14-ю пунктами Шахтер, который провел 6 поединков.

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