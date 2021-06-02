Динамо в межсезонье хочет испытать себя на фоне ведущих команд Европы.

Подопечные Мирчи Луческу могут стать спарринг-партнерами для Лиона, сообщает Foot Mercato.

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"Ткачи" как раз подбирают соперников для летних сборов, и Динамо – один из вариантов. Правда, состав Лиона будет не самым мощным из-за поездки отдельных игроков на Евро и Олимпиаду. Не следует забывать, что французский гранд недавно заменил тренера – Руди Гарсия уступил место Петеру Босу.

Заметим, что Игорь Суркис обещал пригласить именитых оппонентов на сборах. Речь шла даже о Милане и Интере.

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