Спортивный юрист Илья Скоропашкин оценил возможность отстранения команд из Израиля от участия в соревнованиях УЕФА.

– Насколько реален бан для клубов из Израиля и были ли подобные прецеденты в прошлом?

– Любое решение об отстранении национальной футбольной ассоциации является сложным юридическим процессом. Для такого бана нужны формальные основания и решения компетентных органов УЕФА, которые принимаются по четко установленной процедуре.

По состоянию на 21 сентября 2025 года официальные каналы УЕФА не анонсировали рассмотрение вопроса отстранения Израильской футбольной ассоциации 23 сентября. Последнее объявленное заседание Исполкома УЕФА состоялось 11 сентября в Тиране. То есть, сообщения о "голосовании 23 сентября" пока не подтверждены официально.

– И все же, были уже подобные наказания?

– Ближайший по содержанию прецедент – приостановление участия команд из РФ в 2022 году, которое продолжается до сих пор. Оно охватило сборные и клубы и выдержало обжалование в CAS. Отстранение опиралось на то, что группа национальных ассоциаций официально отказались играть против команд из РФ.

Также подобным является кейс Югославии в 1992 году, который опирался на резолюцию Совбеза ООН №757.

Бан Израиля является вероятным при условии, если значительное количество федераций письменно откажется от матчей с израильскими командами. Тогда УЕФА будет иметь прецедентную основу для такого бана. Сейчас это скорее политическая кампания, чем действующая правовая процедура. Без формальных оснований быстрого решения ожидать не стоит.

– Сейчас речь идет о клубах, а не грозит ли подобное исключение из отбора на чемпионат мира 2026 года и национальной сборной Израиля?

– Санкции такого рода применяются не к отдельным клубам или сборным, а к национальной футбольной ассоциации в целом. То есть, такие отстранения комплексно распространяются на все национальные клубы, их команды, а также на национальные сборные во всех соревнованиях.

– В квалификации Лиги Европы Маккаби из Тель-Авива выбило киевское Динамо (3:1, 0:1). В случае политического бана киевляне будут играть в ЛЕ вместо них? Подобный случай произошел в квалификации ЛЧ 2013/14, когда ПАОК заменил Металлист после бана.

– Когда команда дисквалифицируется, образуется пробел в турнирной сетке. Регламенты и практика УЕФА демонстрируют последовательную модель заполнения этого пробела с целью целостности соревнований, – заявил спортивный юрист Илья Скоропашкин в интервью Blik.ua.

Напомним, что в Лиге Европы соперниками Маккаби должны были стать Штутгарт, Фрайбург, Болонья, Лион, Астон Вилла, ПАОК, Митьюлланд и Динамо Загреб.

