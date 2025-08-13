Главный тренер Динамо Александр Шовковский может дорого заплатить за провал с Пафосом (0:1; 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Breaking. По нашей информации, судьба Александра Шовковского решится в ближайшее время. Игорь Суркис планирует провести консультации с Леонидом Буряком и... Андреем Ярмоленко на предмет того, нужно ли увольнять Шовковского

Пафос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Одной из причин такого решения может стать невыполнение одной из задач. По нашим данным, президент киевлян ставил задачу перед коучем Динамо вывести команду в лиговую фазу Лиги чемпионов", – сообщил Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0.

Напомним, чемпион Украины за 2 матча не смог даже забить кипрскому клубу и свалился в Лигу Европы. Там Динамо нужно одолеть победителя пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив. В УПЛ команда Шовковского начала с побед над Вересом (1:0) и Рухом (5:1).

"Они выжаты, как лимон": Пафос – второе имя Динамо, под Шовковским качают стул, Йовичевич на горизонте