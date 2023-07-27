"Приближенные к Динамо люди, приближенные к владельцам Динамо люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.

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Я вам больше скажу. Я слышал даже такое, не претендуя на истину в последней инстанции, что если Динамо не выйдет в групповой этап Лиги конференций, то Луческу out. Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов", – заявил блогер Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Динамо заняло 4-е место в прошлом сезоне УПЛ, поэтому начинает еврокубковую борьбу с 3-го раунда отбора Лиги конференций. Киевляне сыграют с победителем пары Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция). Первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. В случае успеха Динамо выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций, фиаско же завершит еврокубковый сезон для "бело-синих".

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