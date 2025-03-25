Динамо может расстаться с Шовковским – источник назвал причины, которые могут побудить Суркиса к переменам
25 марта 09:28 - Читати українською
Киевский коллектив не простит Александру Шовковскому провал в УПЛ.
Киевское Динамо может сменить главного тренера первой команды, если не добудет чемпионский титул в этом сезоне, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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По данным источника, будущее Александра Шовковского в клубе зависит от итогового результата в УПЛ.
Сейчас команда лидирует в турнирной таблице УПЛ после 21 тура, имея 51 очко. Столичный коллектив опережает Александрию на четыре балла, а Шахтер – на десять, хотя донетчане имеют игру в запасе.
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