Киевский коллектив не простит Александру Шовковскому провал в УПЛ.

Киевское Динамо может сменить главного тренера первой команды, если не добудет чемпионский титул в этом сезоне, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По данным источника, будущее Александра Шовковского в клубе зависит от итогового результата в УПЛ.

Сейчас команда лидирует в турнирной таблице УПЛ после 21 тура, имея 51 очко. Столичный коллектив опережает Александрию на четыре балла, а Шахтер – на десять, хотя донетчане имеют игру в запасе.

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