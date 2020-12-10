"Бело-синие" уже планируют подготовку ко второй части сезона в украинском первенстве.

Киевское Динамо после победы над Ференцварошем в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов получило один день отдыха.

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Однако, уже сегодня, 10-го декабря, подопечные Мирчи Луческу начнут подготовку к последнему поединку первой части сезона УПЛ против Колоса. Игра состоится в Киеве 12 декабря.

По информации издания Meta Ratings, из отпуска футболисты столичной команды выйдут после 10-го января. Ожидается, что первый сбор команда проведет в Объединенных Арабских Эмиратах, где подопечные Мирчи Луческу пробудут 12 дней и сыграют несколько контрольных поединков.

Напомним, Динамо после 12-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины первое место, набрав 29 очков.

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