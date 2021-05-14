Игроки киевского Динамо после победы в финале Кубка Украины над Зарей (1:0) ушли в отпуск. Отдыхать подопечные Мирчи Луческу будут больше месяца – команда планирует собраться в конце июня.

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Ожидается, что летние сборы киевлян пройдут по сокращенной программе и будут продолжаться не более 12 дней. Как сообщает Meta Ratings, окончательное место сборов еще не утверждено, однако не исключено, что динамовцы отправятся в новое для себя место – не в Испанию или в Австрию, а в Швейцарию.

У румынского наставника Динамо уже есть опыт подготовки футболистов к сезону в этой стране – в свое время Луческу привозил туда игроков Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне Динамо досрочно выиграл чемпионат страны, а также стало победителем Кубка Украины. Перед началом сезона подопечные Мирчи Луческу праздновали успех в Суперкубке страны.

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