Динамо может продать Жерсона Родригеса в топ-чемпионат – киевляне уже получили первое предложение

Скандальный форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает в турецком первенстве, может перейти в клуб российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

Люксембургский нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, который принадлежит Динамо, может стать игроком Монако, сообщает издание Milliyet.

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Главный тренер "монегасков" Роберт Морено лично заинтересован в услугах строптивого динамовца – скауты "красно-белых" длительное время следили за выступлениями Родригеса. Представители Монако уже связались с Динамо, чтобы обсудить возможность трансфера люксембуржца.

Напомним, Жерсон Морено перешел в Динамо в августе 2019 года из японского Джубило Ивата за 2 млн евро. Сейчас 24-летний футболист выступает на правах аренды в турецкой Суперлиге. В текущем сезоне в составе своей команды провел 8 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,4 млн евро.

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