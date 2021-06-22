"Серьезные трансферы в Динамо будут только в том случае, если продадут кого-то. А учитывая выступления киевлян на Евро, то продать можно разве что Бущана, Забарного и, возможно, Шапаренко.

Бущан отреагировал на слухи об интересе со стороны иностранных клубов

Миколенко и Цыганков – о продаже, наверное, пока забываем. А вот продать кого-то из тройки Бущан, Забарный, Шапаренко можно, чтобы получить деньги на новые трансферы. Если никого не продадут, то и серьезных приобретений не будет", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, сборная Украины пока остается на Евро-2020 с определенными шансами на выход из группы С.

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