toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Динамо может продать Самбрано в Боку Хуниорс – тренер сборной Перу настаивает на трансфере

16 января 22:22 196 Читати українською
Динамо может продать Самбрано в Боку Хуниорс – тренер сборной Перу настаивает на трансфере
Карлос Самбрано / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Карлос Самбрано может стать игроком одного из грандов Южной Америки.

Наставник сборной Перу Рикардо Гарека порекомендовал руководству Боки Хуниорс приобрести своего соотечественника Карлоса Самбрано, сообщает RPP.

Спортивный директор Альянсы рассказал, почему перуанский клуб до сих пор не согласовал переход Самбрано из Динамо

Таким образом наставник Перу хочет, чтобы у его 30-летнего подопечного была постоянная игровая практика, ведь в Динамо он ее не получает. О реакции боссов аргентинского клуба пока неизвестно.

Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1534
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Динамо Киев Бока Хуниорс Бока Хуниорс Рикардо Гарека Рикардо Гарека Карлос Самбрано Карлос Самбрано Перу Перу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
8
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук