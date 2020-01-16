Динамо может продать Самбрано в Боку Хуниорс – тренер сборной Перу настаивает на трансфере

Защитник Динамо Карлос Самбрано может стать игроком одного из грандов Южной Америки.

Наставник сборной Перу Рикардо Гарека порекомендовал руководству Боки Хуниорс приобрести своего соотечественника Карлоса Самбрано, сообщает RPP.

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Таким образом наставник Перу хочет, чтобы у его 30-летнего подопечного была постоянная игровая практика, ведь в Динамо он ее не получает. О реакции боссов аргентинского клуба пока неизвестно.

Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

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