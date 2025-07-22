“Если Динамо выйдет в Лигу чемпионов, то я думаю, что он не уйдет. Думаю, что его будут пытаться засветить до последнего и поднимать цену.

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Когда ты играешь в Лиге чемпионов, она сразу возрастает. Это совсем другой уровень конкуренции на футбольном поле. Поэтому если Бражка им продадут, то уже после Лиги чемпионов. Если киевляне туда не попадут, то есть шансы, что его отпустят. Но там будет Лига Европы, а это тоже достаточно серьезный турнир. Плюс Бражко может показать себя в квалификации на ЧМ", – заявил Цыганык в своем Ютуб-канале.

Напомним, в составе Динамо Бражко провел 67 матчей, в которых отметился 11 голами и 9 ассистами. Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро. Контракт игрока с Динамо действует до 2029 года.

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