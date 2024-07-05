У киевлян есть шанс выйти из "клуба бунтарей" и потянуть за собой других несогласных.

Динамо может присоединиться к телепулу / Фото М. Козелко

Динамо в сезоне 2024/25 может присоединиться к телепулу УПЛ, сообщает "ТаТоТаке".

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Украинская Премьер-лига и киевский клуб уже ведут переговоры о сотрудничестве. По информации источника, вариант достижения договоренности более чем реален.

Отмечается, что сейчас выделяется формат предоставления УПЛ ТВ не эксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, на "1+1"). Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно.

Напомним, ранее в телепуле находилось 13 клубов из 16-ти. Заря, СК Днепр-1 и Динамо отказывались заходить в УПЛ ТВ, продолжая сотрудничая с "1+1" и транслировать свои матчи на YouTube.

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