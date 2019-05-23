Динамо может пригласить Навалку – он выводил сборную Польши на ЧМ-2018

Экс-наставник сборной Польши Адам Навалка может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо.

Киевское Динамо размышляет над приглашением бывшего наставника сборной Польши Адама Навалки, сообщает Команда 1, ссылаясь на польские источники.

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Во главе "кадры" специалист дошел до 1/4 финала Евро-2016, где в серии пенальти уступил будущему победного турнира – Португалии. Также вывел команду на чемпионат мира-2018, но там удачного результата показать не удалось – вылет на групповом этапе.

В сезоне 2018/19 Адам Навалка работал в Лехе, где играет Владимир Костевич, но был уволен по ходу сезона из-за неудачных результатов.

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