К Попову проявляют интерес Тразбзонспор и Бешикташ, сообщает издание Hurriyet.

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Сейчас информация о заинтересованности стамбульцев не подтвердилась, а вот Трабзонспор уже готовит официальное предложение. Отметим, что трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября. Контракт Попова с Динамо рассчитан до лета 2025 года. Киевляне хотят получить за своего центрбека по меньшей мере 2 млн евро.

К слову, Денис сыграл в этом сезоне в 4 матчах за "бело-синих", однако не отличался результативными действиями, но получил желтую и красную карточки. Киевляне уже успели попрощаться с Сергеем Сидорчуком и Денисом Гармашем.

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