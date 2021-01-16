Закручивание гаек в соседней Беларуси коснулось и футбола.

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Белорусские власти запретили клубам с государственным финансированием проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом, сообщает издание Прессбол. В случае нарушения данного указания клубы потеряют любую помощь от государства.

Ограничения касаются БАТЭ, солигорского Шахтера, Торпедо-БелАЗ, минского Динамо, брестского Руха и других. К слову, часть клубов все еще пытается решить этот вопрос с белорусской федерацией футбола и местным министерством спорта.

Напомним, Шахтер Солигорск является спарринг-партнером киевского Динамо – подопечным Вернидуба предстоит сыграть с командой Луческу 21 января.

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