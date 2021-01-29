"Бело-синие" в ближайшее время могут получить титульного спонсора, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, киевляне близки к тому, чтобы весеннюю часть чемпионата начать с названием спонсора на экипировке. Новым "меценатом" должно стать украинское финансовое учреждение. Заметим, что Динамо длительное время не имеет титульного спонсора, а центральное место на футболках пустует.

К слову, зимуют подопечные Мирчи Луческу лидерами УПЛ, первым соперником во втором круге чемпионата станет Олимпик – матч пройдет 13 февраля.

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