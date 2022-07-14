Фенербахче рискует не сберечь всех ключевых игроков перед стартом в Лиге чемпионов.

Наполи нацелился на центрбека "канареек" Ким Мин Че, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Фенербахче за неделю до матча против Динамо подписал форварда из АПЛ

Итальянцы ищут замену Калиду Кулибали, который за 40 млн евро переходит в Челси. Ким был лидером защиты Фенербахче в прошлом сезоне – 39 матчей и один гол. Корейца оценивают в 20 млн евро, а главный тренер Наполи Лучано Спаллетти уже поддержал интерес к защитнику.

Напомним, Фенербахче является соперником Динамо во 2-м раунде квалификации ЛЧ. Первый поединок состоится 20 июля в Лодзи, ответный матч – 27-го в Стамбуле.

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