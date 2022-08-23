Динамо может получить новый дизайн формы – модификация ретро-стиля
14:14 - Читати українською
"Бело-синие" готовят обновление своей формы в начале нового сезона.
На ресурсе Footcenter опубликовали возможную домашнюю форму Динамо на сезон 2022/23.
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Дизайн напоминает ретро-форму с середины 2000-х – белую футболку пересекает диагональная синяя полоса. Производитель добавил графических элементов, как будто полосу провели синей краской.
Добавим, что сегодня Динамо сыграет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики, начало в 22:00.
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