"Бело-синие" готовят обновление своей формы в начале нового сезона.

На ресурсе Footcenter опубликовали возможную домашнюю форму Динамо на сезон 2022/23.

Рух презентовал новую форму – эксклюзивный дизайн с символами Львова и Украины

Дизайн напоминает ретро-форму с середины 2000-х – белую футболку пересекает диагональная синяя полоса. Производитель добавил графических элементов, как будто полосу провели синей краской.

Добавим, что сегодня Динамо сыграет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики, начало в 22:00.

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