Парагвайская Олимпия должна Динамо более 5 млн долларов за нападающего Дерлиса Гонсалеса, и пока у них нет возможности погасить этот долг.

"Мы планируем увеличить поступление денег в клуб, это включает в себя продажу игроков, увеличение членских взносов и другие ресурсы. Еще мы хотим завершить год выполнением взятых на себя обязательств перед сотрудниками.

Динамо не получит долг за трансфер Дерлиса Гонсалеса

Во всем остальном же проблема Олимпии не будет решена за один или два года, она будет решена за восемь или девять лет", – цитирует финансового консультанта Олимпии Мануэля Феррейру D10 Paraguay.

Напомним, парагвайский клуб уже просрочил выплату долга и теперь Олимпию еще будут ожидать санкции от ФИФА. Трансфер Дерлиса из Динамо состоялся еще в феврале 2020 года.

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