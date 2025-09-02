"Речь идет о сенгальце Алиу Тиаре. Ему 21 год. Он принадлежит клубу Гавр, и в последнем сезоне играл на правах аренды в команде второй лиги Лорьян (прошлый сезон Тиаре провел за Нанси, а не Лорьян – прим.). Я посмотрел Тиаре. Ну, во-первых, невероятные антропометрические данные. Ростом он как тот Алиюн, который играл за Ворсклу. Но у Алиюна был вес из-за болезни и, кажется, там какую-то специфическую лихорадку африканскую, 70-71 кг.

У этого парня все нормально с фактурой. И я посмотрел немножечко хайлайты его игры. Хочу сказать, что как для своей антропометрии, на мяче очень хорош и координирован, и ловок, и неплохо продвигается с мячом. Может передачу выполнить передачу выполнить. Есть там еще и правая нога, потому что Тиаре на самом деле левша", – рассказал Михаил Спиваковский в новом выпуске ТаТоТаке.

Стоит добавить, что Тиаре за прошлый сезон в составе Нанси сыграл в 30 матчах, в которых отметился 2 ассистами. Права на него принадлежат другому французскому клубу – Гавру, за основную команду которого он до сих пор не дебютировал.

