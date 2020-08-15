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Динамо может подписать Селезнева, – СМИ

19:06 - Читати українською
Динамо может подписать Селезнева, – СМИ
Евгений Селезнев / фото ФК Бурсаспор

Киевское Динамо продолжает работу на трансферном рынке после прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Мирча Луческу хочет усилить состав Динамо Евгением Селезневым, информирует ТаТоТаке.

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Румынский специалист уже дважды приглашал украинского форварда в Шахтер, а потому может пригласить его в киевский клуб. Интересно, что по информации Transfermarkt, Селезнев находится в статусе свободного агента с 4 августа.

К слову, нападающий провел в составе Бурсаспора 28 матчей в сезоне 2019/20, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста.

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Евгений Евгений Селезнев Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Мирча Мирча Луческу Трансферы Динамо Киев
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