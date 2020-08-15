Динамо может подписать Селезнева, – СМИ

Киевское Динамо продолжает работу на трансферном рынке после прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Мирча Луческу хочет усилить состав Динамо Евгением Селезневым, информирует ТаТоТаке.

Динамо подписало второго новичка при Луческу

Румынский специалист уже дважды приглашал украинского форварда в Шахтер, а потому может пригласить его в киевский клуб. Интересно, что по информации Transfermarkt, Селезнев находится в статусе свободного агента с 4 августа.

К слову, нападающий провел в составе Бурсаспора 28 матчей в сезоне 2019/20, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста.

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