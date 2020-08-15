Динамо может подписать Селезнева, – СМИ

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Динамо разбомбило Полесье в третьем матче Луческу – Супряга организовал 3 гола
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Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легендЛига чемпионов — 16:55 1791
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Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинцаБельгия — 16:46 5933
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Динамо подписало второго новичка при ЛуческуУкраина — 13:27 23779
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