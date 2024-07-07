Грузинский полузащитник Динамо Тбилиси Александре Пейкришвили находится на просмотре в составе юношеской команды Динамо, сообщает Sport.ua.

Црвена Звезда может перехватить у Динамо звездного форварда, забивавшего на Копа Америка-2024

По информации источника, нынешняя команда 18-летнего хавбека имеет проблемы с финансированием, поэтому готова продать своего таланта. Отмечается, что Александре действует на позиции центрального полузащитника. Может играть в опорной зоне, или на позиции инсайда. По манере игры похож на Николая Шапаренко.

Напомним, Пейкришвили – воспитанник тбилисского Динамо. После нового года начал стабильно тренироваться со взрослой командой, но так и не дебютировал в элитном дивизионе. Выступал за сборные Грузии (от U-16 до U-19). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Динамо без лидеров отправилось на сбор в Австрию – впереди дуэли с Шальке и европейским вице-чемпионом