Фанаты Динамо недовольны руководством братьев Суркисов, но вряд ли они готовы к такому.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко ошарашил информацией, в правдивость которой сам до конца не верит.

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"Пишут, что Кирилл Тимошенко собирается приобрести Динамо Киев. Проверю. Но выглядит как бред какой-то", – написал Гончаренко в Telegram.

Кирилл Тимошенко – бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины, а также координатор правительственной программы "Велике будівництво". 34-летний политик часто становился фигурантом коррупционных скандалов и репутационных проколов.

Напомним, семья Суркисов руководит Динамо с 1993 года. В нынешнем сезоне "бело-синие" не пробились в групповой этап еврокубков, что стало одним из крупнейших провалов во времена независимой Украины.

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