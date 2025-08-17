Наставник турецкого клуба Жозе Моуринью заинтересован в подписании Андрея Лунина, сообщает Bild. Португальский специалист даже предложил осуществить обмен игроками, при котором Лунин присоединится к Фенербахче, а Доминик Ливакович – к Реалу

Однако отмечается, что соглашение об обмене игроков является нереалистичным, Реал отвергает такой вариант. Андрей Лунин стремится получать больше игровой практики, однако мадридский клуб готов отпустить своего игрока по меньшей мере за 20 миллионов евро. Сейчас официального предложения с такой суммой не было.

В то же время журналист Пабло Оливейра сообщает, что киевское Динамо стремится подписать вратаря Фенербахче Ливаковича. Ожидается, что голкипер сборной Хорватии покинет команду в это трансферное окно. В услугах футболиста также заинтересована Севилья.

