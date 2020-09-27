Эспаньол и Тенерифе, которые выступают в Сегунде, ведут борьбу за 28-летнего форварда киевлян. На днях киевский клуб рассмотрит оба предложения. При этом приоритетом является именно вариант с Тенерифе, который предлагает аренду Соля с правом выкупа, утверждает Telegram канал Динамо Киев Inside.

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Также источник утверждает, что основным кандидатом на уход из Динамо мог быть Назарий Русин, но испанец получает значительно большую зарплату, поэтому в Динамо решили избавиться именно от Соля. Главную роль в таком решении клуба сыграл как раз финансовый фактор.

Напомним, воспитанник Реала перебрался в Динамо в начале 2019-го изс Виллем II за 3,5 млн евро. Впрочем, испанец не сумел стать важным звеном в Киеве, забив лишь 4 гола в официальных матчах за первую команду.

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