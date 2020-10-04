Бронзовый призер УПЛ стремится усилить позицию центрального защитника. В поле зрения Зари попал Артем Шабанов, который не имеет стабильного места в составе "бело-синих".

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Вероятность такого перехода оценивается довольно высоко. Сейчас клубы ведут переговоры и вполне могут достичь согласия до закрытия трансферного окна, сообщает Meta-ratings.

В текущем сезоне 28-летний Шабанов еще не сыграл ни минуты. В прошлом сезоне в его активе 26 матчей. Защитник выступает за Динамо с 2018 года.

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