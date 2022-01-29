У защитника Динамо Артема Шабанова есть все шансы покинуть Динамо. Ранее об интересе к 29-летнему игроку заявлял Страсбур, который в украинце видел поддержку оборонному трио – Джику-Перен-Ньямси, благодаря которому ныне находится в топ-4 Лиги 1.

Шабанов может продолжить карьеру во Франции, – источник

По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", конкурентом французам в борьбе за Шабанова стал представитель турецкой Суперлиги – Касимпаша. Оба клуба планируют осуществить полноценный трансфер.

Напомним, Шабанов в текущем сезоне провел за Динамо 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,2 млн евро.

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