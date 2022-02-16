Динамо может отказаться от НСК Олимпийский – киевляне рассматривают возможность возвращения на стадион им. Лобановского
Чемпион Украины не прочь провести вторую часть сезона в родных стенах.
Как известно, первый поединок "бело-синих" в весенней части сезона против Ингульца, который должен был пройти на выезде, состоится в Киеве на клубном стадионе. По просьбе Десны домашний поединок черниговцев против киевлян также сыграют на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Динамо – Спортинг: УЕФА утвердил место проведения матча Юношеской лиги УЕФА – португальцы не хотели ехать в Киев
По информации Meta Ratings, Динамо рассматривает возможность проведения всех домашних матчей второй части УПЛ на клубном стадионе. К слову, в прошлом году своих соперников "бело-синие" принимали на НСК Олимпийский.
Напомним, сегодня УЕФА утвердил стадион Динамо им. Лобановского местом проведения матча Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским Спортингом.
"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України