Как известно, первый поединок "бело-синих" в весенней части сезона против Ингульца, который должен был пройти на выезде, состоится в Киеве на клубном стадионе. По просьбе Десны домашний поединок черниговцев против киевлян также сыграют на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Динамо – Спортинг: УЕФА утвердил место проведения матча Юношеской лиги УЕФА – португальцы не хотели ехать в Киев

По информации Meta Ratings, Динамо рассматривает возможность проведения всех домашних матчей второй части УПЛ на клубном стадионе. К слову, в прошлом году своих соперников "бело-синие" принимали на НСК Олимпийский.

Напомним, сегодня УЕФА утвердил стадион Динамо им. Лобановского местом проведения матча Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским Спортингом.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України