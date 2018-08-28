Динамо может отказаться от Фегули из-за финансовых аппетитов футболиста, – СМИ

Киевское Динамо может отказаться от идеи покупки полузащитника Галатасарая Софьяна Фегули.

По информации A Spor, Динамо действительно заинтересовано в услугах алжирского хавбека, которого Галатасарай готов отпустить, однако помешать трансферу могут немалые требования Фегули по зарплате, ведь в Турции у футболиста солидный контракт и хорошая зарплата.

Динамо интересуется Фегули, – СМИ

Ресурс Fotomac, сообщает о том, что Софьян получает в Галатасарая около 4,5 млн евро в год, что является неподъемной суммой для Динамо.

К слову, турецкий журналист Эртмен Сенер уверяет, что киевский клуб уже начал переговоры по трансферу алжирца и даже сделал предложение турецкому клубу.

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