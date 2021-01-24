Защитник "бело-синих" Богдан Билошевський перейдет в Десну на правах аренды, сообщает Артем Франков в своем телеграмме. Журналист утверждает, что стороны уже согласовали детали трансфера.

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Еще два игрока молодежной команды Динамо также могут пойти по пути Билошевського и отправиться в аренду. Речь идет о хавбеках Ярославе Надольском и Викторе Близниченко, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Заметим, что Динамо U-21 уступает сверстникам из Шахтера на вершине турнирной таблицы – отставание составляет 4 пункта. В УПЛ ситуация другая – киевляне опережают дончан на 1 зачетный балл.

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