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Динамо может оставить Супрягу и Булецу в СК Днепр-1 еще на один сезон

27 мая 22:33 42 Читати українською
Динамо может оставить Супрягу и Булецу в СК Днепр-1 еще на один сезон
Владислав Супряга (посередине) / Getty images

СК Днепр-1 может продлить аренду футболистов Динамо Владислава Супряги и Сергея Булецы на сезон-2020/21.

Оба игрока готовы остаться в днепровском клубе еще на один год. Стороны ведут переговоры о продлении арендного соглашения, сообщил главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр.

Динамо сделало официальное заявление относительно дальнейшей судьбы арендованных игроков

Кроме того, по информации журналиста, днепровский клуб работает над арендой еще одного игрока киевлян, имя которого пока не разглашается.

Напомним, оба чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 выступают за днепровский клуб на правах аренды. Контракты футболистов принадлежат киевскому Динамо. Булеца в нынешнем сезоне 10 раз выходил на поле в матчах УПЛ, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В активе Супряги 18 поединков, в которых он забил 9 голов и сделал 1 ассист.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
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