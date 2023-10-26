Лонвейк перебрался в Андерлехт прошлым летом из Динамо и может остаться в Бельгии, сообщает Lesoir.be.

Цитаишвили помог Динамо Батуми выйти в полуфинал Кубка – видео эффектного гола после обыграша нескольких соперников

Ранее сообщалось, что аренда стоила бельгийцам около 400-500 тысяч евро. Кроме этого, Андерлехт имеет право выкупить Лонвейка за 2,5 млн евро. Интересно, что Джастин сыграл лишь 39 минут в этом сезоне за Андерлехт, не отметившись результативными действиями.

Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом голландец вдруг не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

"Немов п'яний у трьох соснах": Шахтар не зганьбився, легенда Динамо перетягнув ковдру, "людина з прізвищем Азаров"