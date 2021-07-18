Футбольный агент Вячеслав Заховайло недоволен игрой киевлян в товарищеских матчах и не видит прогресса в команде Луческу.

"Начал детально изучать потенциал команды на новый сезон. Выводы делать еще рано. Но понимание сложилось.

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Команда, скорее всего, будет на уровне прошлого. Изменений в организации игры или каких-то новинок пока не заметил. Боюсь, что мы для всех можем оказаться "прочитанной книгой".

Второй тайм следил за Супрягой. Данные у него огромные, но реализовать их у него не получается. Я бы на его месте сменил игровой номер на следующий сезон. Взял бы, например, девятку. Надо что-то менять. Может, попрет?" – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне Динамо в очередном контрольном матче уступило французской Ницце со счетом 1:2.

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