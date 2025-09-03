"Бело-синие" не планируют останавливаться и продолжают усиливать состав перед разгаром нового сезона.

Динамо проявило интерес к центральному атакующему полузащитнику Вуковара Робину Гонсалесу, сообщает хорватское издание Tportal.hr. Параллельно за 26-летним колумбийцем следит турецкий клуб Трабзонспор, за который выступают Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.

Хорватский клуб оценивает возможный трансфер Гонсалеса в 1 миллион евро. Если сделка состоится по этой сумме, колумбийский полузащитник станет самым дорогим игроком, проданным Вуковаром в истории клуба. Робин играет в Вуковаре с февраля 2020 года, пройдя с командой путь от третьего дивизиона Хорватии до Высшей лиги.

В текущем сезоне 2025/26 Гонсалес провел 6 матчей и забил 3 гола. В целом за Вуковар он отыграл 105 матчей, отметился 23 голами и отдал 4 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

