Аргентинские СМИ продолжают "находить" усиление для киевского клуба. Еще вчера информировали об интересе Динамо к левому защитнику Муре, а сегодня уверяют, что Суркис готовит предложение по 25-летнему центрбеку. Клуб из Восточной Европы, который интересуется Барбосой – это Динамо. В этом убеждает журналист авторитетного канала TyC Sports Гастон Эдул. Стороны уже провели предварительные переговоры, но до конкретики еще не приступили. В то же время La Visera задается вопросом, выгорит ли трансфер Александера на этот раз.

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На днях Барбоса мог перебраться в Саудовскую Аравию, но переход защитника Индепендьенте сорвался. Клуб Аль-Батин предлагал 300 тысяч долларов за аренду плюс еще 3,5 млн долларов за полноценный трансфер. Стороны договорились, но сам игрок объяснил свой отказ желанием играть в более сильном чемпионате. Бывшего центрбека Ривер Плейта готовы сдать в аренду с правом выкупа даже за 3 миллиона долларов, или 2,56 млн евро. Цена, которая могла бы вписаться в верхнюю границу расходов Динамо в нынешние кризисные времена.

Barboza a jugar a Europa

El fútbol es milagroso — Julian savaris (@JulianSavaris) September 22, 2020

Аргентинские СМИ отмечают, что Индепендьенте оказался в не само1 лучшей финансовой ситуации, поэтому готов идти на уступки. "Короли кубков" покупали Александера за почти 4 миллиона долларов, из которых до сих пор не выплатили еще 750 тысяч. Сам игрок не оправдал надежд и сыграл только 13 матчей за Индепендьенте, оформив 1 гол плюс ассист. Фанаты "эль рохо" едва не молятся на этот трансфер, который позволит укрепить центр обороны другим исполнителем. Некоторые называют его возможном переезде в Европу "чудом".

Барбоса может закрыть позицию левого центрального защитника киевлян. Здесь в последнее время выходят то молодые защитники из дубля, то даже Миколенко вынужден был вспомнить прошлое. После ухода Кадара на этой позиции играл Шабанов, но в последнее время он больше восстанавливался от травм. Необходимость усилить позицию левоножного центрбека подчеркивал президент Динамо Игорь Суркис. В Аргентине ждут, что "самая большая команда украинского футбола вот-вот сделает официальное предложение" относительно потенциального новичка. Кстати, недавно боссы Индепендьенте были не прочь договориться с испанским Эльче и за 2,4 млн евро.

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