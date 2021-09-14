"Бенфика на сегодняшний день не так сильна. Это не команда, которую нельзя обыграть. Тем более, что у Луческу дисциплинированная команда, его футболисты знают, как играть.

Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

Особенно хороша у Мирчи игровая дисциплина. Также игроки киевского клуба хорошо готовы физически, они дадут бой. Может быть такое, что и выигрывают в Бенфики. Почему нет?

Если не выиграют, то можно забыть о еврокубковой весне? Это только начало. Мы можем обыграть Барселону, все может быть. Давайте будем говорить после первого круга", – сказал Сабо для Tribuna.

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ Динамо принимает Бенфику, матч запланирован на 14 сентября, начало в 22:00. Кроме "орлов" киевлянам в ЛЧ будет противостоять Барселона и Бавария.

Металлист 1925 – Динамо: Шкурин ошеломляет, украинец растрачивает доверие Луческу, а 3 старых героя зажигают в матче УПЛ