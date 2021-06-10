Как известно, киевское Динамо не рассчитывает на Назария Русина и попытается избавиться от форварда в ближайшее время.

Динамо планирует продать Русина – Луческу не заинтересован в нападающем, – источник

Если на нападающего не найдется покупателя, "бело-синие" готовы обменять 22-летнего игрока, сообщает Sportarena. Среди достойных кандидатов – форвард СК Днепр-1 Артем Довбик. Также киевляне готовы осуществить чейндж с Зарей на иранца Аллахьяра Сайядманеша, чей контракт принадлежит Фенербахче.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Русин провел на правах аренды в Легии – в составе польской команды Назарий сыграл лишь в одном матче. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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