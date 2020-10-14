"10 воспитанников Динамо сыграли за сборную Украины против Испании. Это приятно, потому что мы не знаем, что было бы, если бы сборная была в оптимальном составе. Возможно, если бы был оптимальный состав, мы бы не проиграли во Франции 1:7, не проиграли б Германии, а в этом третьем матче положили бы на лопатки Испанию. Мы не знаем, как было бы.

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Когда вышли эти ребята, я еще во время исполнения гимна по их глазам понял, что будет бой не не жизнь и не на смерть. На поле были 11 гладиаторов и главный тренер, который своим духом и какими-то словами поддержал команду. Молодцы, отличная игра, впервые в истории победили Испанию. Да, мы не можем владеть мячом с Испанией, мы это понимаем. Все было организовано компактно. Был один момент, Цыганков забил – молодцы. Это лишний раз доказывает, что мы можем играть с Ювентусом и Барселоной. Доказано динамовцами, которые играли в этом матче. Играйте в футбол и никого не бойтесь, но выполняйте тренерскую установку.

Скажите, 2 месяца назад могли бы мы представить, что Забарный будет основным игроком национальной команды? Кого нужно поблагодарить? Луческу. Могли бы мы представить, что Миколенко будет играть не слева, а в центре? Кого надо поблагодарить? Луческу. А Караваев, который играл слева потому, что правый фланг был занят? Вчера (против Испании – прим.) он провел отличный матч. Почему? Луческу дал ему достаточно игрового времени, чтобы он был в хороших кондициях. Бущан – что он вытворяет? Я могу сказать, тьфу-тьфу-тьфу, пусть продолжает в том же духе. Как говорят, мячи, которые не берутся. Я очень доволен и счастлив, что это произошло.

Ребята должны понимать, что на поле против них играют 11 таких же футболистов. Есть день, нужно, чтобы в этот день удача была на нашей стороне – так, как вчера.

Отсутствие Роналду на матче с Динамо в Киеве? Я не могу расстраиваться тем, что он не приедет, а расстроен тем, что вообще кто-то болеет. Как президент клуба, желаю этом величайшему футболисту скорейшего выздоровления. Мы должны желать всем футболистам, чтобы они не травмировались, ведь они дарят нам спектакль. Без Роналду Ювентус – это одна команда, с ним – другая. Но, поверьте, они найдут кем заменить Криштиану. Это если у Динамо выпадает 1-2 игрока, то уже трудно найти равноценную замену. Но я надеюсь на наших ребят – Мистер их подготовит, они выйдут и дадут такой же бой, который дали Испании", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала Динамо.

Напомним, уже 20 октября Динамо примет Ювентус в первом туре ЛЧ. Гостям не поможет Криштиану Роналду, сдавший положительный тест на COVID-19.

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