"Контракт Тотовицкого заканчивается зимой, и одним из клубов, который наверняка сделает предложение – это Динамо.

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Здесь вопрос в другом – кто является главным инициатором этого потенциального трансфера? Если президент клуба или агент, то это одна история. Если же Луческу, который знает Тотовицкого по Шахтеру – это совсем другое. Чтобы не получилось ситуации вроде Кулача. Думаю, здесь нужен личный контакт игрока и тренера", – поделился инсайдом ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Добавим, что Тотовицкий провел за Десну 10 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами и 3 ассистами. Полузащитник в юном возрасте переходил из молодежной системы Динамо в Шахтер, однако за главную команду "горняков" наиграл лишь 9 матчей.

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