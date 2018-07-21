Динамо может арендовать Витора Буэно на 2 года

Мир — 08:42 426
-
Международный Кубок чемпионов: Манчестер Сити проиграл Боруссии Д – Зинченко "привез" пенальти
-
Дерлис Гонсалес будет арендован Сантосом, Витор Буэно перейдет в Динамо, – СМИУкраина — 08:20 276
-
Милевский со скандалом покинул Динамо Брест – причины, реакция и варианты для дальнейшей карьеры форвардаМир — 20 июль 985
-
Чех может вернуться в Челси – трансфер повлияет на судьбу Лунина в РеалеАнглия — 20 июль 661
-
Украина U-19 сыграла вничью с Англией во 2 туре Евро-2018Сборная Украины — 20 июль 786
Все новости