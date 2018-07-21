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Динамо может арендовать Витора Буэно на 2 года

11:32 6 Читати українською
Динамо может арендовать Витора Буэно на 2 года
Витор Буэно / фото из соцсетей

Полузащитник Сантоса Витор Буэно может стать игроком Динамо на ближайшие 2 года.

Динамо может подписать хавбека Сантоса Витора Буэно на правах аренды на 2 года, сообщает Globo Esporte.

Ранее сообщалось о возможной аренде игрока на один год. Напомним, вингер Динамо Дерлис Гонсалес близок к переходу в обратном направлении.

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К слову, ранее Буэно заявлял, что не хочет перебираться в Украину. По неофициальной информации, 23-летний бразилец уже попрощался с Сантосом и должен в ближайшее время пройти медосмотр в Киеве.

К слову, уже сегодня Динамо начнет сезон 2018/19 матчем против Шахтера за Суперкубок Украины-2018. Поединок начнется в 21:00.

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