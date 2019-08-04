Динамо могло приобрести Жерсона Родригеса еще зимой и значительно сэкономить

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес мог оказаться в Динамо еще полгода назад.

Агенты Жерсона Родригеса предлагали киевскому Динамо приобрести футболиста сборной Люксембурга еще зимой этого года, однако киевляне не были заинтересованы в переходе тогда еще игрока Шерифа. Поэтому, вингер оказался в Японии.

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Динамо дало "зеленый свет" на трансфер Родригеса только после уверенных игр вингера за сборную Люксембурга в матчах против Украины в квалификации к Евро-2020. Правда, за полгода цена на футболиста выросла с 1 млн евро в 2 млн, сообщает Dynamomania.

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Напомним, Динамо недавно приобрело игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт рассчитан на 5 лет. За полгода пребывания в Японии вингер сыграл 15 игр и забил 5 голов.