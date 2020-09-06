Динамо могло отпустить Миколенко в сборную Украины – игрок решил не рисковать
Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился мыслями после спарринга с Колосом (1:0).
"Мы пытались выиграть и выполнить то, что говорил Мистер. У Колоса также была своя тактика, как говорил Женя Смирный – "своеобразная". Первый тайм они играли в пять защитников, второй – в четыре игрока обороны.
Динамо сообщило о состоянии здоровья травмированного Бурды – защитнику понадобится операция
Травмированные игроки? Я тоже два месяца не играл и очень рад, что смог наконец выйти и провести 80 минут на высоком уровне и в хорошем темпе. Бурда поехал на МРТ, и я надеюсь, что там не все так страшно, как кажется. А у Попова небольшое повреждение, и он перестраховался, попросив заменить его.
Сборная Украины? Конечно, хотелось поехать в расположение национальной команды, даже просто побыть в этой атмосфере. Но считали, что лучше полноценно восстановиться в клубе и не "порваться" в четвертый раз", – цитирует Миколенко официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне УПЛ Виталий провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.
Динамо мінімально обіграло Колос – Кравець відзначився дебютним голом після повернення