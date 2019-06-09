Динамо мог возглавить наставник Бешикташа Авджи, – турецкий журналист

Новый тренер стамбульского Бешикташа Абдулла Авджи мог заменить Александра Хацкевича на посту рулевого киевского Динамо.

Бывший тренер Истанбула Авджи за 20 дней до назначения в Бешикташ получил приглашение в Динамо, утверждает журналист Девра Зенги в своем твиттере.

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По его информации, президент "бело-синих" Игорь Суркис даже советовался с голкипером Денисом Бойко, имеющим опыт выступлений в турецкой Суперлиге, относительно кандидатуры 55-летнего Авджи. В конце концов, турецкий специалист отказал киевскому клубу.

Абдулла Авджи дважды финишировал на 2-м месте с Истанбул Башакшехиром, а в 2005 году стал чемпионом Европы во главе сборной Турции U-17. В среду он подписал 5-летний контракт с Бешикташем.