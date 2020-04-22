"Динамо? Мне никто не говорил, что есть такое предложение": Чеберко – о возможном уходе из Зари

Полузащитник луганской Зари Евгений Чеберко прокомментировал слухи относительно своего трансфера в Динамо.

"На меня это сильно не повлияло. Было немного приятно. Все-таки ничего плохого в этой новости нет. Тем более, когда тобой Динамо Киев интересуется, значит что-то ты делаешь правильно.

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Мне брат сбросил эту новость. А я об этом вообще не слышал. Мне никто не звонил, никто ко мне не обращался, и никто не говорил, что есть такое предложение. Возможно, это в СМИ так написали. Ведь так часто делают. А на самом деле, эти команды и близко не интересуются этими игроками", – сказал Чеберко в интервью изданию Sportarena.

Напомним, Евгений начал профессиональную карьеру футболиста в Днепре в 2015 году. В июле 2017-го стал игроком Зари. В текущем сезоне провел за луганскую команду 26 игр во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 900 тысяч евро.

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