"Я слежу за турне и могу сказать, что раньше Динамо так не играло. Киевляне стали играть еще сильнее. Динамо на предсезонке провело 15 матчей (4 мировых и 11 побед). В турне команда Луческу одержала три победы и две мировые. Выходит, у них с нового года 20 матчей без поражений.

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Это уже совсем другая команда. Сейчас Динамо мне напоминает Шахтер, который строил Луческу. При этом играют практически одни украинцы, нет ни одного бразильца. Периоды работы Луческу в Динамо и Шахтере похожи, ведь матчи вытягиваются благодаря постановке игры.

На мой взгляд, Динамо было бы фаворитом во втором круге. У нас как думают: на предсезонке нужно все матчи проиграть, а потом выиграть чемпионат. Как показывает опыт, если проигрывать на предсезонке, как Шахтер Мариуполю, то это ни к чему хорошему не приведе т. Динамо, по моему мнению, впервые за долгое время провело такое количество матчей на зимнем сборе, да еще и без поражений. Львов, например, сыграл 12 поединков, но игроки уже скрипели", – цитирует Дулуба FanDay .