Чемпионат Беларуси, 25-й тур

Динамо М – Витебск – 1:0

Гол: Шикавка, 74 (пен)

Динамо Брест без Милевского и Ко победило украинцев из минского Динамо в эпическом матче с шестью голами

Минское Динамо встречалось с Витебском на своем поле. В стартовом составе хозяев вышли Андрей Бацула и Артем Сухоцкий, другой украинец Максим Каленчук появился в старте гостей. Первый тайм был небогатым на моменты, поэтому на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Вторая половина встречи ознаменовалась забитым голом Шикавкы с пенальти на 74 минуте. Витебск не сумевший отыграться, а финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Такой результат поднимает Динамо Минск на восьмую строчку с 36-ю очками, Витебск расположился на десятом месте с 31-м очком.

Григорчук потерпел неудачу в Беларуси – поражение от середняка и потеря лидерства