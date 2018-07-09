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Динамо минимально победило Ботошани

20:00 77 Читати українською
Динамо минимально победило Ботошани
Динамо – Ботошани 1:0

Киевское Динамо обыграло румынский Ботогани в контрольном поединке в рамках подготовки "бело-синих" к новому сезону.

Сегодня на сборе в Австрии киевское Динамо минимально обыграло Ботошани – 1:0.

Единственный гол в матче забил Богдан Леднев в дебюте поединка.

Динамо: Рудько, Михайличенко, Гуйе, Алибеков, Морозюк, Андриевский, Сидорчук, Леднев, Смирный, Шапаренко, Дегтярев.

Гол Леднева

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Динамо Киев - Ботошані: Понедельник 09 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Ботошані
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