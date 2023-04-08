Динамо – Минай – 2:0 – видео голов и обзор матча
Динамо победило Минай в матче 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Минай, стартовал в 13:00. Уже на 11 минуте Лонвейк мог забить после розыгрыша углового, но пробил в перекладину. С ударом Ваната справился вратарь, но ничего не смог сделать на 34 минуте, когда Лонвейк отдал мощный пас на Царенко, а тот в касание переправил мяч в ворота.
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Киевляне претендовали на пенальти, но арбитр ничего не назначил в спорном моменте с Сидорчуком. А на 62 минуте Ванат удвоил преимущество "бело-синих", получив классный пас Шепелева и пробив под дальнюю штангу. Нещерет спас после удара Вишневского, а затем и после розыгрыша штрафного, помог удержать комфортную победу.